Opnieuw Formule 1 in Portugal: GP Portimao vervangt GP in Vietnam

Vorig jaar stond Portimao voor de eerste keer op de F1-kalender. Het was sinds 1996 geleden dat er een Grote Prijs Formule 1 in Portugal gereden werd.

Vorige maand kwam het plan voor een nieuwe race in Portimao al bovendrijven. Ondertussen zijn de onderhandelingen met de lokale promotor afgerond.

"We willen de promotor en de Portugese regering bedanken voor hun harde werk en toewijding", vertelt Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van Formula 1.



Op 2 mei zal er opnieuw gescheurd worden door de bochten van het circuit in de Algarve. De Portugese GP vult de schoenen van de GP in Vietnam die voor het tweede jaar op rij niet zal doorgaan.

"We zijn in de wolken dat de Formule 1 opnieuw zal racen in Portimao. Het was een immens succes vorig jaar", zegt Domenicali.

Het F1-seizoen start op 28 maart in Bahrein. Er staat een recordaantal van 23 races op het programma. Wie legt Lewis Hamilton het vuur aan de schenen?