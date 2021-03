Ook Genk biedt unieke kijk achter de schermen in knappe video

In de 1/8e finales van de Beker van België speelde Genk een Limburgse derby tegen STVV. Een belangrijke match voor de fans en de spelers. De video van Genk toont hoe profspelers zo een match beleven voor, tijdens en na de wedstrijd.

Niet alleen de zege en de heroïsche momenten worden getoond. Opvallend is het fragment waarin Kristian Thorstvedt eerlijk toegeeft dat hij eigenlijk rood had moeten krijgen in de eerste helft.