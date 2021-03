Mignolet keert zijn kar na het zien van de beelden: "Ik raakte de bal wel"

Doelpunt afgekeurd, dan toegekend en uiteindelijk toch weer afgekeurd: het was een uiterst verwarrende fase in het slot van Standard-Club Brugge. Simon Mignolet was aanvankelijk overtuigd dat hij de bal niet met zijn hand geraakt had, maar kwam later op die woorden terug.

"Het is spijtig dat je in zo’n beladen wedstrijd op het hoogste niveau in België zonder VAR speelt, met de huidige middelen die we hebben. Het is niet omdat men geen camera’s heeft in andere matchen, dat men ze hier niet kan inzetten. We weten welke toegevoegde waarde dat heeft."



"We moeten goed beseffen dat bij een wedstrijd Standard-Club Brugge, onafhankelijk van welke beslissingen er gemaakt moeten worden, dat de scheidsrechter het moeilijk genoeg heeft en dat die op het hoogste niveau alle middelen nodig heeft die er bestaan."



"Ik kan niet begrijpen dat die niet aanwezig is en ik vind daar geen reden voor. Men moet mij dit niet proberen uit te leggen, want ik denk niet dat de reden uit te leggen valt. Simpel."