Ironischer wordt het niet: regels over onopzettelijk handspel worden vandaag veranderd

De IFAB - de organisatie die de internationale voetbalregels opstelt - kwam vandaag (vrijdag 5 maart) samen om meer informatie te geven over het experimenteren met een extra wissel als een speler een hersenschudding heeft én om duidelijkheid te scheppen over handspel in het internationale voetbal.

"Want de interpretatie van handspel gebeurt niet altijd consistent", schrijft de IFAB.

De meest opvallende zin is echter: "Handspel dat per ongeluk gebeurt en leidt tot een medespeler die scoort of een kans om te scoren krijgt, zal niet langer worden beschouwd als een overtreding."

De nieuwe regels had de beslissing gisteren in Standard-Club Brugge kunnen beïnvloeden. Doelman Simon Mignolet raakte de bal per ongeluk met de arm, waardoor Okereke kon scoren. Iedereen was het er over eens dat Mignolet niet met opzet de bal raakte met de arm en hij scoorde niet zelf.

Anderzijds lijkt Simon Mignolet zich wel onnatuurlijk groter te maken. Het zou dus nog altijd van de interpretatie van scheidsrechter Nathan Verbomen hebben afgehangen of het doelpunt zou geteld hebben of niet.



De nieuwe regel over onopzettelijk handspel zou ingaan vanaf 1 juli, maar competities zouden het ook vroeger mogen doorvoeren.