Hackers verbrodden autovoorstelling van F1-renstal Williams

Formule 1-renstal Williams wou vrijdag zijn nieuwe wagen voor het seizoen 2021 - de FW43B - voorstellen met een augmented reality app, maar die app werd gehackt en dus kon de presentatie niet zoals gepland doorgaan.

"We keken er naar uit om deze ervaring met onze fans te delen", reageerde het team op Twitter. "We verontschuldigen ons dat dit niet mogelijk is." Via de app was het mogelijk geweest voor de fans om "een 3D-model van de FW43B in hun woning te projecteren".