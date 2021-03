Dit zijn de genomineerden voor de Paralympic Sport Awards 2020

Op 12 maart reikt het Belgian Paralympic Committee de Paralympic Sport Awards van 2020 uit. Vandaag worden de supergenomineerden voor de “Performance of the year awards" bij de dames en heren bekendgemaakt. Deze trofeeën worden dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een mannelijke en vrouwelijke Paralympiër. Ook de genomineerden voor de ‘Engie Talent of the year award’ zijn vrijgegeven.