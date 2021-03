Abdi strandt in het spoor van maatje Farah op halve marathon in Djibouti

Abdi finishte in 1u03'11", vier seconden na zijn trainingsmaatje en viervoudig olympisch kampioen Sir Mo Farah. In de buurt komen van zijn persoonlijk record, dat op 1u01'50" staat, lukte Abdi niet. De weersomstandigheden waren met 29 graden en 80 procent luchtvochtigheid dan ook niet bepaald gunstig.



Abdi organiseerde de wedstrijd in Djibouti samen met Farah om toch een wedstrijdprikkel te hebben in een periode waarin er door de coronamaatregelen nauwelijks competitie is. Abdi was overigens niet de enige Belg in Djibouti: Thomas De Bock finishte als 34e in 1u19'24".