13 Belgische gymnastes strijden nog om 4 olympische tickets

Jade Vansteenkiste, Lisa Vaelen, Maellyse Brassart en Margaux Dandois kwamen niet in actie tijdens deze interne test, maar blijven in aanmerking komen voor een selectie.

De Belgische turnsters bereiden zich voor het EK turnen in het Zwitserse Bazel (21-25 april). Later op het jaar volgt nog de Flanders International Team Challenge (25-27 juni) in Gent.

Het is na die laatste wedstrijd dat de definitieve selectie wordt bekendgemaakt voor de Olympische Spelen. Daar komen de Belgische turnsters op 25 juli in actie in de kwalificaties. Twee dagen later volgen de finales.