"Niemand zakt nog bevreesd af naar Anfield Road, integendeel"

Sinds de jaarwisseling is het fout beginnen te lopen bij de huidige kampioen in Engeland. De club van Jürgen Klopp verloor sinds de jaarwisseling al 7 keer in de Premier League en maar liefst 5 keer op een rij op het eigen Anfield.

Tim Wielandt, Premier League-commentator bij Play Sports, kijkt met verbazing naar de vormdip bij The Reds. "In zijn lange geschiedenis heeft Liverpool nog nooit 5 keer op een rij thuis verloren. Dat geeft aan hoe slecht het gaat, er loopt iets geweldig verkeerd. De grote Jürgen Klopp heeft dat negatieve record nu achter zijn naam staan, stel je voor." Vanmiddag speelt Liverpool thuis tegen Fulham, afwachten of het dan de reeks kan stoppen.

"Door defensieve zorgen moest Klopp schuiven met ploeg"

"In de eerste plaats was er het excuus van de grote blessurelast, vooral in de verdediging", zoekt Wielandt naar verklaringen. "Niemand in de Premier League zag zoveel verdedigers uitvallen als Liverpool. Maar het is wel de fout van de club dat er geen vervangers klaarstonden." "Klopp had niemand die Van Dijk, Gomez of Matip kon vervangen en is dan maar beginnen te schuiven met zijn ploeg. Zo is hij Fabinho en Henderson naar achteren gaan schuiven, maar daarmee heeft hij zijn goed draaiende middenveld ontregeld."

"Een volgend gevolg was dat door het opbreken van het middenveld ook de voorhoede niet meer rendeerde. De befaamde drietand Mané-Firmino-Salah, die de voorbije jaren zo fantastisch was, kan plots niets meer. De manier hoe Salah tegen zijn zin vorige week vervangen werd, zegt genoeg."

"Het feit dat Salah al 17 keer scoorde verhult die offensieve onmacht een beetje. Hij zal altijd zijn doelpunten wel maken, maar daarmee behaal je niet per se successen. Denk maar aan Jermaine Defoe in een niet zo ver verleden, of Harry Kane vandaag de dag. Die wonnen nooit een platte prijs."

Het uitvallen van Virgil van Dijk was een stevige streep door de rekening van Klopp.

"Alleen de Champions League kan dit seizoen nog redden"

Op korte termijn moet Liverpool niet hopen op beterschap volgens Wielandt. "De afstand met de Champions League-plaatsen is toch al aanzienlijk. Ze moeten West Ham, Everton en Chelsea proberen in te halen, maar met de huidige vorm zie ik dat niet gebeuren."

"Alleen de Champions League kan dit seizoen nog redden. Ze wonnen hun heenmatch in de 1/8e finales in Leipzig dan wel met 0-2, maar met Duitsers ben je nooit klaar. Ook Leipzig weet dat Liverpool op dit moment gewoon een te pakken ploeg is."

"Tot voor januari ging iedereen met schrik naar Anfield Road en met wat geluk kon je er een puntje meegraaien. Nu hebben ze er een historische verliesreeks neergezet en zakt er niemand nog bevreesd af naar daar. Integendeel."

In de Premier League loopt het stroef, moet Liverpool de Champions League dit jaar dan gaan winnen om er volgend jaar opnieuw bij te kunnen zijn? "Daar ziet het wel naar uit", zegt Wielandt.

"Als je ze in de balans legt met de andere ploegen, hebben ze wel een kans. Er steken nu gewoon weinig andere ploegen met kop en schouders bovenuit, of je moet al teruggrijpen naar de finalisten van vorig jaar: Bayern en PSG."

Tegen Leipzig in de CL kon Liverpool enkele weken geleden wel winnen, mede dankzij Mo Salah.

Wat met Klopp? "Hij zal niet opnieuw iets willen opbouwen"

De afgelopen jaren heeft Jürgen Klopp een historisch verhaal geschreven met zijn ploeg, maar nu voelt ook de Duitse oefenmeester de druk stijgen. "Er wordt al gespeculeerd of hij er misschien zelf de stekker zal uittrekken na dit seizoen", vertelt Wielandt.

"Er wordt links en rechts gefluisterd dat Klopp uitgecoacht is en een sabbatjaar wil nemen. Daarna zou hij mogelijk dan het stokje overnemen bij de Duitse nationale ploeg. Dat zijn speculaties, maar waar rook is, is meestal ook vuur." "Als hij vertrekt, zal die beslissing bij Klopp zelf liggen. Hij heeft immers zoveel krediet opgebouwd de afgelopen jaren. Maar of hij volgend jaar opnieuw iets zal willen opbouwen? Daar zal hij wellicht niet aan beginnen, want dit elftal heeft echt nieuwe trekkers nodig."

