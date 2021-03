Wout van Aert is klaar voor Strade Bianche: "Mathieu was wel indrukwekkend"

Van Aert: "Minder putten dan vorig jaar op de stroken"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) verkende vandaag de Strade Bianche, de epische eendagskoers die hij vorig jaar autoritair naar zijn hand zette.

"Deze verkenning is altijd een van de leukste fietstochtjes van het jaar", reageerde Van Aert na afloop. "Vandaag had ik nog wat tijd om rond te kijken en dan valt het op in wat voor een mooi decor we rijden."

"De grindwegen liggen er in elk geval beter bij dan vorig jaar. Toen waren er veel meer putten. Nu liggen de stroken er effener bij, ook al zijn er nog altijd putten."

"Als het zo droog blijft als nu, is het wel verraderlijk. Voor morgen voorspellen ze een beetje regen. Dat zal bepalen of het stof geblust zal worden of niet."