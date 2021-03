Wim De Decker volgt ontslagen David Gevaert op bij Deinze

"Ik had het gevoel dat de mayonaise niet meer pakte tussen spelers en trainer. Maar ook de spelers kunnen maar best eens goed voor de spiegel gaan staan", zegt voorzitter Denijs Van De Weghe op de website van de club.

Deinze is dit seizoen nieuw in de 1B Pro League, maar de club heeft steile ambities. De 6e plaats na 20 matchen is duidelijk niet naar de zin van het bestuur, waardoor coach David Gevaert na 1,5 jaar mocht opkrassen.

De Decker, in december bedankt voor bewezen diensten bij AA Gent, heeft in Deinze een contract tot het einde van volgend seizoen ondertekend. "Ik had een aantal goede gesprekken met de zeer ambitieuze voorzitter en het klikte meteen. Die ambitie spreekt me erg aan", vertelt De Decker.

"Ik wil wel een nuance geven aan mijn job: tot einde van dit seizoen zal ik de trainingen niet leiden en ook geen plaats nemen op de bank. Dat laat ik over aan de T2 Cédric Vlaeminck en de rest van de staf."

"Ik ga vooral de spelers observeren en analyseren in functie van volgend seizoen. Velen zijn einde contract. Samen met de voorzitter zal ik de spelersgroep voor komend seizoen bepalen."