VIDEO: Doelpunt Club Brugge terecht afgekeurd? Gert Verheyen denkt van wel

Goal van Club eerst afgekeurd, dan goedgekeurd en finaal toch afgekeurd

Na een vroeg doelpunt in de tweede helft is Club Brugge op achtervolgen aangewezen. In de extra tijd rukt doelman Simon Mignolet mee naar voren op.

Okereke werkt de gelijkmaker binnen aan de tweede paal, maar de scheidsrechter laat snel weten dat het feest niet doorgaat. Mignolet zou de bal met zijn hand(schoen) beroerd hebben.



Of toch niet? In tweede instantie wijst scheidsrechter Verboomen naar de middenstip.

Iedereen blij bij Club Brugge, maar lang duurt dat niet. De wedstrijdleiding komt nog eens op haar beslissing terug en houdt het op 1-0.

Geen eenvoudige keuze, zeker niet omdat er geen videoscheidsrechter aanwezig is in deze fase van het bekertoernooi.