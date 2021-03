Nu ook paardenherpes in Doha, waar 's werelds beste ruiters verzamelen

Bij een test is een Duits paard tegen de lamp gelopen. Het is meteen in isolatie geplaatst in een plaatselijke dierenkliniek.

Dat geldt ook voor een tweede Duits paard, waarvan de testresultaten een verwarrend beeld geven.

De twee paarden waren op 12 februari vertrokken in Valencia. Het betekent meteen ook dat het virus al langer aanwezig is dan tot nu toe aangenomen.

Ook op 7 februari zijn er al paarden verhuisd van Valencia naar Doha. De paarden die op die vlucht zaten worden meteen in quarantaine gezet.

De internationale paardensportfederatie FEI heeft intussen de lijst van 752 paarden, die aanwezig waren in Valencia, aan alle organisatoren bezorgd, zodat ze zich voorlopig nergens nog kunnen inschrijven, tenzij ze goede testresultaten kunnen voorleggen. De paarden zijn geblokkeerd op de FEI-database.

Voorlopig gaan de wedstrijden in Doha nog door, maar de FEI houdt de situatie wel in de gaten. Twee keer per dag moet de temperatuur van de

paarden gemeten worden. De trainingsfaciliteiten worden beperkt, zodat er niet te veel paarden in mekaars buurt zijn. Er moet een in- en uitgang gemaakt worden bij de trainingspistes in Doha.

De paarden die uit Valencia kwamen, zullen op een aparte vlucht terug naar huis gezet worden. Er zullen geen straffen worden opgelegd aan atleten die uit angst de competitie verlaten, ondanks het Global Champions-protocol, waar dat wel in staat.

En tot slot zal de paardensportfederatie FEI vanaf nu elke dag een persconferentie geven om iedereen te informeren over de situatie.