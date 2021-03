Mathieu van der Poel en co rijden Strade Bianche op andere fiets na stuurbreuk

Eergisteren moest Mathieu van der Poel de slotfase van de GP Samyn afwerken met een afgebroken stuur.

Adrie van der Poel vertelde in Extra Time Koers dat het waarschijnlijk niet om een structureel probleem ging. "In Kuurne-Brussel-Kuurne is Mathieu met datzelfde stuur tegen een auto gereden. En in Le Samyn is hij in een verschrikkelijk gat gereden, waardoor zijn stuur knakte", zei vader Van der Poel.

De Duitse fietsconstructeur Canyon wil geen risico's nemen en raadde zijn gebruikers in een persbericht aan om voorlopig niet meer te rijden met het nieuwste Aeroad-model. Alpecin-Fenix zal de Italiaanse koersen aansnijden met een ander model van Canyon.

"Gelukkig kwam Mathieu dinsdag niet ten val", zegt Armin Landgraf, CEO van Canyon. "We willen 100 procent zeker zijn dat niemand iets kan overkomen. Daarvoor moeten we eerst de juiste oorzaak kennen."



"We doen er alles aan om de getroffen Aeroad-modelen zo snel mogelijk te voorzien van een stuur dat voldoet aan alle kwaliteits- en veiligsheidsvereisten."