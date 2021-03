Mag u binnenkort het stadion weer in dankzij speurhonden Sammy en Pixel?

Voetbalclub KV Oostende werkt mee aan het "K9 Detection"-project. Het project traint honden om de geur van COVID-19 te herkennen. "We hopen zo weer fans in het stadion te krijgen", zegt COO Thorsten Theys.

"Als voetbalclub worden we op regelmatige basis getest. De resultaten van onze PCR-testen kunnen direct vergeleken worden met die van de honden. We hopen zo ons steentje bij te dragen", zegt Theys. Alexander Blessin, de trainer van KV Oostende, is alvast enthousiast over de samenwerking: "Wij zijn blij dat we als eerste in België die stap gezet hebben. Het is zeer belangrijk om een plan te hebben voor de toekomst." "Het is ook veel minder pijnlijk dan die stok in je neus", grapt Blessin. Het principe is simpel: de spelers steken steriele doekjes onder de oksel, de hond snuffelt er 2 seconden aan en het resultaat is bekend.



De hond snuffelt aan het steriele doekje.

Uitbraak zoals bij Club Brugge vermijden

"Bij onze eerste test kwamen de resultaten niet overeen met de PCR-testen van KVO. Enkele dagen later werden onze resultaten bevestigd door een nieuwe test", klinkt het bij Johan Weckhuyzen van K9. "Onze honden kunnen het virus, in tegenstelling tot de PCR-test, al opsporen tijdens de incubatietijd", verklaart Weckhuyzen. De corona-uitbraak bij Club Brugge hadden wij op die manier kunnen voorkomen."



"Door de snelheid van de test kunnen we spelers veel vroeger uit circulatie halen en de verspreiding binnen een ploeg een halt toeroepen."

Ook Stijn Van Bever, woordvoerder van de Jupiler Pro League, ziet mogelijkheden: "De snelheid van de test is een veelbelovende factor."

Stijn Van Bever kwam een kijkje nemen bij het "K9-Detection"-project.

Opnieuw fans naar het stadion?

"We hopen dat we zo weer fans naar het stadion kunnen lokken. De supporters staan te popelen om weer naar het stadion te komen", vertelt Theys. "We zouden de kostprijs van de test ook voor onze rekening nemen, de supporters zijn al voldoende gestraft."

Johan Weckhuyzen is positief, maar vertelt dat er nog werk voor de boeg is. "De spelers zelf testen lukt al, maar het publiek testen is nog een ander verhaal."

"Met onze honden naar een stadion trekken, is voorlopig niet aan de orde. De honden moeten nog opgeleid worden om in een vreemde omgeving te opereren."

"We denken wel na over een mobiele eenheid en gaan investeren in meer honden. We willen op termijn een aanvulling op de PCR-test worden."