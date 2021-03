Leider wielermanager:"Alaphilippe zal zaterdag moeilijk te kloppen zijn"

"Ik ging eigenlijk niet meedoen"

Maar met onder anderen Ballerini, Pedersen, Vanmarcke, Pidcock, Colbrelli en Mathieu van der Poel had hij alvast voor het openingsweekend de juiste keuzes gemaakt.

Het gesprek met de leider in de wielermanager begint alvast met een verrassing: "Ik heb er mijn kop niet over gebroken, want ik ging eigenlijk niet meedoen. Pas zaterdagmorgen heb ik " In de rapte" een ploeg samengesteld. Dus ik had niet veel tijd om erover na te denken."

"Ik verwacht dit jaar veel van Nils Politt"

Bovendien heeft Alaphilippe volgens Bollaert als enige van de topfavorieten een ploeg die sterk genoeg is om een eventuele scheve situatie recht te zetten. "Maar uiteraard verwacht ik ook wel iets van Wout, Mathieu en Pidcock."

Ook voor de Strade Bianche speelt Bijn Bollaert niet op de verrassing. "Julian Alaphilippe is mijn kopman. Ik denk dat hij aan de streep moeilijk te kloppen zal zijn, dus moeten ze er al van wegrijden. Iets dat, gezien zijn huidige vorm, niet evident zal zijn."

Voor de rest van zijn ploeg probeert hij de namen te kiezen die in hun team kopman zijn. "Mannen die in vele koersen hun kans mogen gaan, niet met één specifieke koers in gedachten."



"Die renners moeten het kopmanschap niet met anderen delen en raken zo niet gevangen in de ploegtactiek." Een beproefde tactiek die ook de winnaar van vorig jaar gebruikt.



"Naast de grote drie verwacht ik veel van Nils Politt, iemand die misschien door niet veel mensen gekozen is, maar mooie resultaten kan rijden. Een witte merel heb ik niet in mijn team, al denk ik dat we van Thomas Pidcock en Ballerini dit seizoen wel nog wat mogen verwachten."