Le Mans wil publiek ontvangen en verschuift daarom naar augustus

Vorig jaar werd de race al enkele maanden verschoven en dat is dit jaar niet anders. Nu hoopt het circuit van de Sarthe in Frankrijk wel publiek te mogen ontvangen.

"Deze beslissing is de juiste, ook al was het moeilijk die te nemen", legt de voorzitter van l'Automobile Club de l'Ouest Pierre Fillon uit. "We kunnen ons niet voorstellen de 24 uur van Le Mans voor het tweede jaar op rij zonder publiek te laten plaatsvinden."



Stoffel Vandoorne is eind augustus normaal gezien een van de deelnemers in Le Mans. Tom Boonen droomt ervan om een keer mee te kunnen rijden in de mythische race.