Julian Alaphilippe: "Wout en Mathieu zijn de 2 grote favorieten voor de Strade"

"Mathieu krijgt een koers die op zijn lijf geschreven is"

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) verkende vandaag de laatste 50 kilometer van de Strade Bianche. De wereldkampioen kon zijn liefde voor de grindkoers moeilijk verbergen.

"Deze wedstrijd is voor mij even belangrijk als een Belgisch monument. De Strade Bianche ligt me heel goed. Ik wil er zaterdag van genieten."

In 2019 kraaide Alaphilippe victorie op de Piazza del Campo in Siena. Kort daarna won hij nog 2 Tirreno-ritten en Milaan-Sanremo.

"Ik voel me goed, maar ik ben zeker nog niet top. Ik heb momenteel niet dezelfde conditie als in 2019, toen ik die mooie reeks neerzette. Het is nu een opeenvolging van klassiekers tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Ik hoop dat ik elke wedstrijd iets beter word."

Ook voor Alaphilippe zijn Mathieu van der Poel en Wout van Aert zaterdag de topfavorieten. "Mathieu heeft getoond dat hij goed is en krijgt in de Strade Bianche een koers die op zijn lijf geschreven is."

"Wout rijdt dan misschien wel zijn eerste wedstrijd van het seizoen, maar hij kan zeker ook winnen. Vorig jaar was hij heel sterk in de Strade Bianche."

"Wout en Mathieu zijn de 2 grote favorieten. Daar hoor ik misschien ook bij, maar ik ben zeker niet de enige renner naar wie gekeken zal worden. Het deelnemersveld is hier heel sterk."