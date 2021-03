Jonathan David komt boven water: "Hij lijkt opnieuw op de speler van bij Gent"

Koning van de spanning

Lille was tegen Marseille de betere ploeg, maar het was lang wachten op het bevrijdende doelpunt. Jonathan David scoorde in de 90e minuut en deed er zelfs nog een goal bij twee minuten later. Daarmee zit David ondertussen aan 9 goals in de Ligue 1. De Franse sportkrant L'Equipe zette hem donderdag op zijn voorpagina met als titel "David, koning van de spanning." "Die titel verwijst enerzijds naar de late goals van David. Lille had 23 schoten tegenover 3 voor Marseille, maar het duurde tot de absolute slotfase voor David de spanning wegnam. Zo laat de beslissende goal maken deed hij op speeldag 20 ook tegen Reims." "Anderzijds heeft Lille het de laatste weken moeilijker om te winnen en het aanvalsspel is minder ongedwongen. De spanning stijgt over de vraag of Lille toch PSG van de titel zou kunnen halen. Lille heeft 2 punten meer en er zijn nog 10 matchen."

Met overgewicht begonnen aan het seizoen

Jonathan David was er tegen Marseille als de kippen bij om een foutje van doelman Steve Mandanda af te straffen en opportunistisch te scoren. Iets wat hij in 2021 al 7 keer deed in 11 matchen. "In Frankrijk wordt terecht geschreven dat David tegen Marseille speelde naar het beeld van zijn seizoen. Zijn begin in de Ligue 1 was moeilijk, net als zijn eerste helft tegen Marseille", zegt Sirik Geffray. "David heeft zelf al toegegeven dat hij met wat overgewicht aan het seizoen begon, onder meer omdat de competitie in België zo vroeg werd stilgelegd door het coronavirus." "Hij moest ook wennen aan de manier van spelen in Frankrijk, maar is de laatste weken duidelijk opnieuw helemaal topfit. Hij lijkt opnieuw meer op de speler van Gent, een speler die de indruk geeft 3 matchen na elkaar te kunnen spelen."

Leerschool Rijsel

Victor Osimhen trok als voorganger van Jonathan David ook van België naar Rijsel, maar vertrok al na een seizoen richting Napels. Is David ook al klaar voor dat scenario? "Ik denk dat hij misschien beter nog even blijft. Hij heeft af en toe nog dipjes en vergeet ook niet dat David nog maar net 21 jaar is geworden. Osimhen heeft het bovendien best moeilijk bij Napoli, onder meer door blessures en een coronabesmetting." "Rijsel is een goede leerschool. Veel clubs spelen nu met een laag blok tegen Rijsel omdat ze het zo goed doen dit seizoen. Bovendien heeft de club veel kans om de Champions League te halen en dat zou een fantastische ervaring zijn voor David. Natuurlijk, als er een club komt die 50 miljoen euro op tafel legt, is hij deze zomer weg uit Rijsel."

Een van de punten waar David nog altijd progressie kan boeken, is efficiëntie voor doel. Met 9 stuks zit hij aan de helft van topschutter Kylian Mbappé en loopt hij ook achter op Memphis Depay (14). "Lille speelt in een 4-4-2. David wordt gebruikt als spits en niet als een 10 achter spitsen als Depoitre en Jaremtsjoek. Dat zie je ook aan zijn aantal assists. Die liggen lager dan bij Gent. Als spits word je nog meer afgerekend op doelpunten natuurlijk." "Wat wel opvalt, is dat David nog heel vaak scoort op het einde van de match. Fysiek kan hij het dus volhouden tot het einde. Meteen een reden waarom vaak gezegd wordt dat de Duitse competitie bij hem past."