Harden krijgt warm welkom in Houston, maar toont geen genade voor ex-team

In de NBA heeft James Harden de Brooklyn Nets naar de overwinning gedirigeerd op het veld van zijn ex-team Houston. De LA Lakers gingen alweer onderuit en Joel Embiid en Damian Lillard maakten belangrijke driepunters voor hun team.

De Houston Rockets hadden voor de terugkeer van James Harden een mooie hommagevideo in elkaar gebokst, maar op het veld toonde Harden geen medelijden voor zijn ex-team. Met een triple-double (29 punten, 10 rebounds, 14 assists) loodste hij de Brooklyn Nets naar de overwinning in Houston: 114-132. Voor de Nets was het de 7e uitzege op een rij en dat is een record in de geschiedenis van de club. Ook de Rockets zijn bezig aan een reeksje, zij het dan in de negatieve zin. Geplaagd door blessures verloor Houston al voor de 13e keer op rij. (lees voort onder de video's)

De Houston Rockets eren James Harden:

James Harden schittert tegen zijn ex-team:

Embiid is de held tegen Utah

In de topper tussen Philadelphia en Utah trokken de 76'ers aan het langste eind: 131-123. Joel Embiid was de grote man bij Philadelphia met 40 punten en 19 rebounds. De Kameroener dwong ook de verlenging af met een driepunter in de slotseconden. Ondanks de tweede nederlaag op een rij blijft Utah wel op kop in de NBA. Philadelphia is de leider in de Eastern Conference. (lees voort onder de video)

LA Lakers gaan alweer kopje onder

Zonder zijn geblesseerde sterren LeBron James en Anthony Davis waren de LA Lakers niet opgewassen tegen Sacramento. De Kings pakten pas hun 2e overwinning in de laatste 12 wedstrijden: 123-120. Bij de Lakers maakte Dennis Schröder 28 punten, Montrezl Harrell 26 en Kyle Kuzma 25, maar ze konden dus niet voorkomen dat de Lakers voor de 6e keer in hun laatste 8 wedstrijden verloren. Sacramento-speler Buddy Hield, geplaagd door een enkelblessure, verbeet de pijn en dirigeerde de Kings naar de zege met 29 punten. (lees voort onder de video)

Lillard telt de Golden State Warriors uit

In het duel tussen Damian Lillard en Stephen Curry had Lillard het laatste woord. De guard van Portland knalde 13 seconden voor het einde een driepunter binnen en de Trail Blazers wonnen zo met 108-106. Curry was de topschutter van de Golden State Warriors met 35 punten. Op dit moment vallen de Warriors buiten de play-offs, maar het verschil met de 8e plaats in de Western Conference is klein. (alle uitslagen en stand onder video)

Alle uitslagen van woensdagnacht:

Orlando - Atlanta 112 - 115

Dallas - Oklahoma City 87 - 78

Portland - Golden State 108 - 106

Sacramento - LA Lakers 123 - 120

Minnesota - Charlotte 102 - 135





New Orleans - Chicago 124 - 128

Toronto - Detroit 105 - 129

Cleveland - Indiana 111 - 114

Philadelphia - Utah 131 - 123 (n.v.)

Houston - Brooklyn 114 - 132