Gids GP Jean-Pierre Monseré: parcours, livestream vanaf 13.35u, deelnemers

Zo was het vorig jaar: Fabio Jakobsen rondt indrukwekkende teamdominantie af

Rituitslag GP Jean-Pierre Monseré Rituitslag GP Jean-Pierre Monseré naam resultaat 1 Fabio Jakobsen 4u41'46" 2 Timothy Dupont allen zelfde tijd 3 Alfdan De Decker 4 Luca Mozzato 5 Thomas Boudat 6 Boris Vallée 7 Florian Sénéchal 8 Christophe Noppe 9 Oscar Gatto 10 Enzo Wouters

Coronamaatregelen: "Blijf thuis en geniet van de wedstrijd op tv"

Vorig jaar op 8 maart kon er nog gekoerst worden in de GP Monseré, een week later zou de lockdown toeslaan. Ondertussen blijft het coronavirus een enorme impact hebben op het dagelijkse en maatschappelijke leven. De organisatie roept de wielerfans dan ook op om niet naar de koers af te zakken. "Mogen wij uitdrukkelijk vragen om de coronamaatregelen na te leven en de wedstrijd thuis te beleven. Blijf thuis, draag een mondmasker en geniet van de wedstrijd op tv", luidt het op de website. Langs het parcours komen affiches en de openingswagens zullen het publiek aanmanen om voldoende afstand te houden. De start- en finishzone in Hooglede en Roeselare zijn volledig publieksvrij. Ook de passage over de Gitsberg, een cruciaal punt in de wedstrijd, wordt volledig afgesloten.



Het parcours

Na een aanloop van 7 km moet het peloton 10 lokale ronden van 19,4 km afwerken, goed voor 202 km. Zoals gezegd start de koers in Hooglede en ligt de aankomst weer in de Beversesteenweg in Roeselare, de stad van Monseré, die in 1971 in zijn wereldkampioenentrui in een kermiskoers verongelukte.

De renners vertrekken rond half elf. Ze moeten 11 keer over de Gitsberg, een helling van 400 meter met kasseien aan maximaal 5,8 procent. De laatste keer op 7 km van de finish.

De lokale omloop in Roeselare.

Deelnemerslijst:

De organisatie zal de renners hier bekendmaken. Titelverdediger Fabio Jakobsen is er nog niet bij, hij herstelt nog van zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar. Zijn ploeg Deceuninck-Quick Step stuurt wel een andere grote naam. Niemand minder dan Mark Cavendish zal aan de start staan. Om zijn eerste zege van het seizoen te boeken?

Heeft Mark Cavendish zondag een eerste keer prijs dit seizoen?

Het tragische verhaal van "Jempi"

Jean-Pierre "Jempi" Monseré bestormde de wielerhemel in 1970 toen hij als 21-jarige neoprof het wereldkampioenschap won in de Engelse stad Leicester. In de laatste kilometers sprong de jonge Belg weg om kleppers als Felice Gimondi net voor te blijven. Lang heeft "Jempi" helaas niet kunnen genieten van zijn regenboogtrui. In 1971 kwam de jonge renner om het leven tijdens een kermiskoers in Lille. Monseré was op volle snelheid op een auto geknald. Enkele jaren later overleed ook zijn 7-jarige zoon Giovanni. Net als zijn vader was hij met zijn fiets op een auto gebotst, nota bene in een wereldkampioenentrui. Vader en zoon liggen allebei begraven in Beveren.

Jean-Pierre Monseré juicht op het WK in 1970.

