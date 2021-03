Europese rechter maakt einde aan gunstige belastingregeling Spaanse clubs

Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao en Osasuna betaalden sinds 1990 een lagere winstbelasting omdat de Spaanse fiscus hen als non-profitorganisatie aanmerkte. Dat scheelde miljoenen.

Daarmee gaf de Spaanse overheid de clubs echter verboden staatssteun, oordeelde de Europese Commissie in 2016. Zij droeg de belastingdienst een naheffing op.

In eerste instantie draaide een lagere Europese rechter dat nog terug. De belastingregeling had niet alleen voordelen, maar op de langere duur ook nadelen, was toen het oordeel.

Maar daar gaat het Luxemburgse hof niet in mee. Dat kan meewegen bij het berekenen van de naheffing, maar de regeling zelf niet rechtvaardigen, vindt het hof. Dat oordeel is nu definitief.