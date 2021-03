5 redenen om uit te kijken naar comeback Federer: "Misschien zijn laatste jaar"

Het is van de Australian Open in 2020 geleden dat we het Zwitserse tennisicoon Roger Federer (39) nog eens op de baan zagen staan. Meer dan 1 jaar geleden dus. Na een dubbele knieoperatie maakt Federer deze week eindelijk zijn comeback in Doha. Waar moeten we naar uitkijken in zijn (laatste?) tennisjaar? We vatten het in 5 puntjes voor u samen.

1. Zijn eerste toernooi: "Moeilijk in te schatten hoe hij zal presteren"

In Doha zal Roger Federer zijn rentree op het tenniscircuit maken. Maar meteen rijst ook de vraag of het voor de 39-jarige Zwitser zijn afscheidsjaar wordt. "Die kans bestaat zeker", zegt Daviscup- en Fed Cup-coach Johan Van Herck. "Al zal het natuurlijk in de eerste plaats afhangen van hoe zijn lichaam reageert op die lange afwezigheid." "Volgens mij heeft Federer zelf nog niet beslist of dit zijn laatste seizoen wordt. Hij zal vooral kijken of hij het fysiek nog kan, welk niveau hij nog haalt en of hij er nog plezier in heeft."

De kans bestaat zeker dat dit het laatste jaar wordt van Roger Federer. Johan Van Herck

"Wat hij in Doha al kan presteren? Dat is moeilijk te zeggen. Ik verwacht niet dat hij meteen de finale haalt of het toernooi wint. Federer zal dit vooral als voorbereiding zien op wat nog komt. Ik vraag me zelfs af of hij van plan is dit toernooi uit te spelen, maar dat is dus afwachten."

2. Nog één keer Roland Garros? "Vooral makkelijker qua planning"

Oorspronkelijk zou Federer het prestigieuze toernooi van Miami (hardcourt, 21/3 - 1/4) spelen, maar daar heeft hij zich een paar dagen geleden voor afgemeld. De reden? Hij wil zich voorbereiden op het gravelseizoen in Europa. Maar gravel is belastender voor het lichaam dan andere ondergronden. In het verleden heeft de Zwitser het gravelseizoen al eens overgeslagen, maar daar ziet het nu dus niet naar uit. "Volgens mij heeft die beslissing vooral met planning en reizen te maken", denkt Johan Van Herck. "Als hij in Europa blijft spelen, is alles voor hem wat makkelijker te organiseren met zijn familie ook. En Federer wil natuurlijk grote toernooien spelen. Roland Garros blijft een grandslamevent."

In 2009 won een geëmotioneerde Roger Federer zijn enige titel in Parijs.

3. Zijn favoriete grandslam: "Op Wimbledon heeft hij de meeste winstkansen"

Federer heeft op dit moment 20 grandslamtitels, evenveel als Rafael Nadal en 2 meer dan Novak Djokovic. Als de Zwitserse maestro op zijn 39e ergens de meeste kans maakt op een 21e titel, dan kijken we met zijn allen naar Wimbledon. Ook Johan Van Herck. "Dat is opnieuw eens van zijn grootste doelen van het seizoen. Met Wimbledon heeft hij een ongelofelijke connectie en daar heeft hij zijn beste resultaten gehaald. Dit is voor hem het meest mythische toernooi." "Ik denk trouwens niet dat hij echt bezig is met dat grandslamrecord. Hij beseft ook wel dat de kans groot is dat die andere 2 hem voorbij zullen steken. Hij is ook 4 à 5 jaar ouder dan hen."

Ik denk niet dat Roger Federer nog echt bezig is met dat grandslamrecord. Johan Van Herck

4. Olympisch goud: "1 van de weinige gaten in zijn palmares"

Akkoord, Federer heeft natuurlijk een olympische gouden plak veroverd in het dubbelspel met Stan Wawrinka, maar in het enkelspel heeft hij nooit goud weten te veroveren. Van de grote 3 (Djokovic, Nadal en Federer) is enkel Nadal daar al in geslaagd (in 2008). Johan Van Herck: "De Olympische Spelen zijn maar om de 4 jaar. Elke sporter wil graag een olympische medaille pakken. Goud in het enkelspel heeft hij nog niet, dus dat motiveert altijd."

Ik heb mooie herinneringen aan de Olympische Spelen, in 2000 heb ik mijn vrouw daar ontmoet. Roger Federer

Maar Federer heeft nog een speciale reden om uit te kijken naar Tokio 2020. "Bij mijn eerste olympische deelname in 2000 heb ik mijn vrouw Mirka ontmoet", vertelt de Zwitser.

Roger Federer en Stan Wawrinka pakten in 2008 goud op de Spelen in Peking.

5. Genieten: "Hij doet het voor de spelvreugde"

Als er één ding is waar de Zwitser het niet meer voor hoeft te doen, is dat het geld. Federer heeft alleen al aan prijzengeld een slordige 108 miljoen euro verdiend. Zijn inkomsten van sponsorgeld zijn dan nog buiten beschouwing gelaten. "Hij wil vooral plezier beleven aan het spelletje. Wimbledon en de Spelen zijn zijn grote doelen voor dit jaar, maar in de eerste plaats zal Federer dus naar zijn lichaam luisteren", verduidelijkt Van Herck. "Als mijn lichaam niet meer meewil, dan stop ik", beaamt Federer. "Ik wil nog kunnen gaan skiën met mijn kinderen en mijn vrouw Mirka. Of wandelen, basketballen, ijshockey spelen zelfs." "Ik heb nog veel dromen en daar heb ik een gezond lichaam voor nodig. Dat wil ik niet in gevaar brengen."

Na mijn carrière wil ik nog kunnen gaan skiën of ijshockeyen met mijn vrouw en 4 kinderen. Roger Federer