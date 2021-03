"Veldrijden heeft Kopecky goed gedaan, in Roubaix hoort ze bij favorieten"

Sammy Neyrinck nestelde zich voor en na Le Samyn in het spoor van Lotte Kopecky, die de Waalse openingskoers op haar naam schreef in de sprint. Hij verraste Kopecky met een telefoontje van Fabian Cancellara, die snel nog wat tips voor Parijs-Roubaix uitdeelde.

"Als je de kasseien nadert, is het belangrijk om vooraan te zitten. Het is zoals een sprint bij de finish, maar nu sprint je naar de volgende kasseistrook. Het zal je zeker wat energie kosten, maar later in de koers zal jou dat zeker helpen", weet Cancellara.

"Op de kasseien mag je je stuur ook niet te hard vastknijpen, want dat is extra vermoeiend voor je handen en armen. Je moet je fiets wat meer los durven te laten en gewoon hard duwen op de pedalen."

Aan haar zege in Le Samyn heeft Lotte Kopecky een auto overgehouden. "Ik wist het wel op voorhand, maar tijdens de wedstrijd had ik er niet meer aan gedacht. We gaan die verdelen onder de rensters", zegt Kopecky, die ook nog bekende dat 6 augustus met rood omcirkeld is in haar agenda.

"De finale van de ploegkoers op de Olympische Spelen", glimlacht ze. "Dat staat al 2,5 jaar aangeduid. Het mag wel gaan komen."