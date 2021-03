Stephen Hendry maakt century bij comeback, maar bijt wel in het zand

Stephen Hendry is de meest succesvolle snookerspeler in de moderne tijd en wordt beschouwd als een van de beste spelers aller tijden. De nu 52-jarige Schot nam in 2012 afscheid als prof, maar kondigde vorig jaar zijn comeback aan.

De Gibraltar Open (door de coronapandemie niet in Gibraltar, maar in Engeland) was voor Hendry het eerste toernooi sinds zijn terugkeer in het profcircuit. Tegen Matthew Selt kon de Schot slechts één spelletje winnen (4-1). Dat deed hij wel in stijl: met een 107-century, de 776e in zijn carrière.

"Ik ben vrij tevreden met de manier waarop ik gespeeld heb", zegt Hendry. "Ik heb niets makkelijks laten liggen en Matt speelde fantastisch."

"Ik was best zenuwachtig. Toen ik op mijn kamer mijn pak aantrok, drong het pas echt tot me door waar ik aan begonnen was. Dat je nerveus bent voor een wedstrijd, is een goed ding. Anders kan je niet presteren. Maar je moet nerveus zijn van opwinding en verwachting, niet omdat je niet weet waaraan je je kan verwachten."



Hendry heeft een wildcard voor de komende twee seizoenen. Volgende maand probeert hij zich via de kwalificaties te plaatsen voor het WK, het toernooi dat hij in het verleden 7 keer won.