Philippe Clement na coronabesmetting: "Ik ben nog nooit zo ziek geweest"

"Toch ging het werk gewoon verder. Die combinatie was moeilijk. Tussen twee vergaderingen door zette ik soms mijn wekker om even te slapen."

"Het was een zeer hectische periode. Ik ben nog nooit zo moe en zo ziek geweest", vertelde Philippe Clement, terug van weggeweest, op zijn persbabbel daags voor de bekermatch tegen Standard.

"Er stonden een heleboel belangrijke wedstrijden op het programma. We moesten vergaderen, matchen analyseren, trainingen maken en ze nadien ook bespreken. Ik heb alle trainingen en wedstrijden via mijn computerscherm kunnen volgen."



"Voor de spelers is er niet veel veranderd. Ik kon de groep altijd voor of na een training of match aanspreken."

"Ook het tactische plan werd via digitale weg uit de doeken gedaan. Ik kon ook rekenen op een uitstekende samenwerking met de staf van Club NXT."