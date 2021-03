Nafi Thiam voor het EK: "Ik was wat moe, maar of dat nu corona was?"

Nafi Thiam (26) wordt komend weekend een van de speerpunten op het Europees kampioenschap in Polen. Het Belgische raspaardje is nog maar net hersteld van het coronavirus. Of niet?

Met Nafi Thiam aan de start mag je normaal gezien al één Belgische medaille noteren. Deze keer ook? Vorige maand moest ze nog afzeggen voor het Belgisch kampioenschap na een positieve coronatest. "Ik voelde me niet top en was wat moe", doet ze haar verhaal, "maar of dat nu COVID was?" "Door het harde trainen, ben ik wel vaker moe", lacht ze. "Ben ik snel hersteld of was het een vals positieve test? Dat weet ik dus niet."

"Ik ben alleszins blij dat ik er bij ben. Anders had ik op televisie moeten kijken, dat zou ik sneu vinden."

"Fysiek voel ik me oké. De lange reis was wat vermoeiend, zeker voor een grote atlete als ik, maar de kinesist zal zijn werk nog wel doen."



Ben ik snel hersteld of was het een vals positieve test? Dat weet ik dus niet. Nafi Thiam

"Heb me niet specifiek voorbereid voor dit EK"

Nafi Thiam neemt in Polen deel aan de vijfkamp. Vier jaar geleden veroverde ze de Europese titel op het nummer. "Het is ook al sinds 2017 dat ik nog aan een vijfkamp heb deelgenomen", vertelt de topatlete. "Dat is een eeuwigheid." "Het is dus moeilijk te voorspellen waar ik sta in de vijfkamp. Het voelt zelfs wat bizar aan om die nog een keer te doen."

"Een groot kampioenschap is ook al even geleden voor mij", gaat Thiam voort. "Het brengt bijgevolg wat gezonde stress met zich mee."

"Ik heb me niet specifiek voorbereid op deze vijfkamp. Mijn focus ligt op de volgende zomer. Ik weet dat ik tot mooie dingen in staat ben, maar ik ga me geen doelen stellen. Dat doe ik ook zelden."

"Wat ik wel ga doen, is me volledig geven. Ik heb een status opgebouwd en die ga ik ook verdedigen." (lees voort onder de foto)

4 jaar geleden won Nafi Thiam de vijfkamp op het EK.

"Loop nog niet op nieuwe topschoenen"

Het sportmerk Nike, de sponsor van Nafi Thiam, heeft een revolutionaire spike op de markt gebracht. "Ik loop nog niet op de nieuwe schoenen", reageert ze. "Voor het verspringen heb ik wel een nieuw exemplaar gekregen. Ik ben een van de atleten die ze mag uittesten. Maar voor de 800 meter ga ik op mijn klassieke schoenen lopen."

Noor Vidts: "Nafi is een idool"

Ook Noor Vidts neemt deel aan de vijfkamp. Begin dit jaar dwong de 24-jarige atlete de EK-kwalificatie af met een beste wereldjaarprestatie van 4.665 punten. Een absolute topprestatie, sinds maart 2019 deed niemand beter. "Op elk onderdeel heb ik progressie gemaakt", vertelt Vidts. "Ik concentreer me hier dan ook vooral op de verschillende disciplines, niet op het resultaat." "Ik koester vooraf geen verwachtingen voor deze wedstrijd, net als voor andere wedstrijden. Ik kan de rest van de atleten niet beïnvloeden, dus ga ik gewoon zelf mijn best doen. Zoals altijd." De tweevoudige Belgische kampioene op de vijfkamp steekt haar bewondering voor Thiam niet weg. "Ik heb zeker niet het gevoel dat er in de meerkamp te veel naar Nafi wordt gekeken. Het mag zeker vaak over Nafi gaan, ze is een "supermadame" en ik heb altijd naar haar opgekeken." "Ze is een idool, zoals Jessica Ennis dat vroeger ook was", besluit Vidts.



EK: programma vijfkamp (vrijdag) 60 meter horden 10.00 uur hoogspringen 10.52 uur kogelstoten 13.05 uur verspringen 19.00 uur 800 meter 20.45 uur