Kim Clijsters maakt eind deze maand haar rentree in Miami

Haar tweede comeback is voorlopig geen succes geworden. Op het hoogste niveau won ze nog geen match en de voorbije maanden maakte ze ook nog eens kennis met het coronavirus ook.

Nu verloopt alles weer naar wens. Clijsters, die met haar gezin nu in de Verenigde Staten vertoeft, traint weer en is helemaal blessurevrij. Op een uitnodiging voor de Australian Open ging de tennisster niet in, op Amerikaanse bodem is ze binnenkort wel van de partij.

Eind deze maand trekt ze haar wedstrijdoutfit weer aan voor de Miami Open (22 maart - 3 april), het vroegere Key Biscayne. Meteen daarna trekt ze naar Charleston (5-11 april) voor het vervolg van haar tournee.

Haar laatste officiële wedstrijd dateert van begin september. Toen verloor Clijsters in de eerste ronde van de US Open van de Russin Aleksandrova: 6-3, 5-7, 1-6.

