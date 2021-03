Heidi Van de Vijver wordt ploegleider bij wegteam rond Alvarado en Cant

Heidi Van de Vijver is meervoudig Belgisch kampioene op de weg en in het tijdrijden. In 1993 won ze de Ronde van Frankrijk en intussen heeft ze al meer dan 15 jaar ervaring als ploegleidster.

Ze kiest nu voor Ciclismo Mundial, de wegploeg van de broers Roodhooft. Die wegploeg telt rensters die voor de verschillende veldritteams (Alpecin-Fenix, Iko-Crelan, Credishop-Fristads en 777 CX Team) van de Roodhoofts uitkomen, zoals Ceylin Alvarado, Sanne Cant, Annemarie Worst.

"Dit is een uitdaging", reageert Van de Vijver. "Hier is veel kwaliteit aanwezig, maar we moeten ons geen druk opleggen qua doelen en verwachtingen."

Van de Vijver zal dus vooral met veel veldrijdsters op de weg werken. "Natuurlijk moeten en zullen ze hun best doen op de weg. Maar er is toch een verschil tegenover de beste wegrensters in het peloton, waarbij het wel echt moet."

"Het zijn allemaal topveldrijdsters en ze zullen het ook zeker op de weg kunnen. Maar het seizoen is lang en er moeten keuzes worden gemaakt. Ik hoop dat Mathieu van der Poel ergens een motivatie kan zijn om vertrouwen en plezier uit te halen.”