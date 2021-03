Guardiola na 21e zege op een rij: "We hebben in de hel iets ongelooflijks gedaan"

City had het gisteren zeker niet gemakkelijk tegen Wolverhampton, de club van Leander Dendoncker. Tien minuten voor tijd leek het op een gelijkspel af te stevenen, maar drie goals in het slot zorgden toch nog voor de 21e zege op een rij.

Trainer Pep Guardiola beseft dat zijn club er goed voor staat, maar de strijd is volgens hem zeker nog niet gestreden. Zondag staat de derby tegen Manchester United op het programma, voorlopig tweede op 15 punten van City met één wedstrijd minder gespeeld.

"Voorlopig staat de kroon nog altijd op het hoofd van Liverpool, de huidige kampioen. We staan er goed voor en we gaan het proberen. Maar kampioen zijn we zeker nog niet", zei Guardiola gisteren weinig verrassend na de wedstrijd tegen Wolverhampton.

"Er zijn nog 33 punten te verdienen. We staan er goed voor en ik had dit twee of drie maanden geleden zeker niet verwacht. We blijven kalm en denken nu aan de wedstrijd van komende zondag. We krijgen een uitgelezen kans om daar een goede zaak te doen. Dat gaan we dan ook proberen."

21 zeges op een rij dat is een record voor City. "Daar moeten we nu niet te veel over praten, maar wel in de toekomst als het seizoen voorbij is. De winter in Engeland is de hel en in die periode hebben we iets ongelooflijks gedaan. Dat is heel opmerkelijk", rondt de Spanjaard af.