GP Monseré sensibiliseert met extra affiches: "Beter voorkomen dan genezen"

"Het parcours volledig afsluiten is niet mogelijk. Onze omloop is immers meer dan 19 kilometer lang. Wel zullen we de start- en finishafsluiten voor het publiek", zegt Rino Vandromme, voorzitter van het organisatiecomité.

"In Hooglede zijn we daarom uitgeweken naar domein De Vossenberg. Ook de aankomstzone op de Beversesteenweg in Roeselare is verboden voor wie er niet hoeft te zijn. Ook de passage over de Gitsberg, een cruciaal punt in onze wedstrijd, wordt volledig afgesloten."

"We hebben ook een 200-tal affiches laten drukken waarop duidelijk te lezen staat dat toeschouwers niet welkom zijn. Al deze maatregelen en de bijkomende coronatesten die we moeten laten uitvoeren, kosten handenvol geld, maar beter voorkomen dan genezen."

"Wij zijn uitermate blij dat we kunnen organiseren en ik hoop van ganser harte dat de wedstrijden na ons dat ook nog kunnen doen."

De GP Jean-Pierre Monseré is na de GP Samyn van afgelopen dinsdag de tweede manche in de Bingoal Cycling Cup. Vorig jaar won de Nederlander Fabio Jakobsen. In een massasprint bleef hij Timothy Dupont en Alfdan De Decker voor.

De wedstrijd is zondag live te bekijken vanaf 13.35 u op Eén en op onze website en in onze app.