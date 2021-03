Belgische rugbyvrouwen naar Parijs 2024? Ze trainen nu al in Tubeke: "Echt wauw"

"Enorme boost voor dit team"

De Belgische rugbyvrouwen, de BelSevens, staan al een paar jaar in de top 8 van Europa. Ze dromen van de Olympische Spelen en mikken op Los Angeles 2028. Toch doen ze er alles aan om ook in Parijs in 2024 van de partij te zijn.

De speelsters zijn deze week op stage in Tubeke, waar normaal gezien de Rode Duivels actief zijn. "Het is heel leuk dat we de kans krijgen om hier te komen trainen", zegt speelster Caitlynn Cool. "Het is echt wauw, want zulke faciliteiten hebben we nog nooit meegemaakt."

Nele Pien speelt al 9 jaar voor de nationale ploeg. Zij maakte de opmars van in het begin mee en merkt veel verschil. "Toen ik begon met Sevens trainden we maar één keer in de week. Dat we nu zoveel vertrouwen krijgen en hier kunnen trainen, is een enorme boost voor dit team."

Het grote doel zijn de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar die van 2024 in Parijs zitten ook al in het achterhoofd. Hoe realistisch is dat? "De Spelen halen is zeker realistisch", zegt Pien. "We hebben een goede ploeg en een veel beter team dan een paar jaar geleden. We werken met z'n allen naar dat doel toe."