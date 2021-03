Bauke Mollema soleert naar de zege in Trofeo Laigueglia, Mauri Vansevenant is knap 3e tussen toppers

De Trofeo Laigueglia is traditioneel de opener van het Italiaanse wielerseizoen. De wedstrijd langs de Ligurische kust kreeg dit seizoen veel aardig volk over de vloer met onder meer Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Thibaut Pinot, Nairo Quintana en Omloop-winnaar Davide Ballerini op de deelnemerslijst. Ook Davide Rebellin was er op zijn 49e bij, maar hij zou nooit voorin meespelen.

Een vlucht van 12 renners werd de hele dag goed onder controle gehouden door Trek-Segafredo en Ineos-Grenadiers. Op de lokale ronde in Laigueglia, met telkens de Colla Micheri en Capo Mele als scherprechters, spatte de kopgroep uit mekaar.

Op minder dan 30 kilometer van het einde testte Egan Bernal een eerste keer zijn klimmersbenen. Enkel Clément Champoussin van AG2R kon de ex-Tour-winnaar volgen, maar niet veel later kwam een elitegezelschap met onder meer Bauke Mollema, Vincenzo Nibali, Mikel Landa en de jonge Mauri Vansevenant toch nog voorin aansluiten.

Vlak voor de voorlaatste beklimming van de Capo Mele, op zo'n 16 kilometer van het einde, versnelde Bauke Mollema. Hij reed in geen tijd een mooie kloof bij mekaar en niemand zag de Nederlander nog terug. Bernal en Landa probeerden wel, maar konden de kloof niet dichten.

Mollema haalde het uiteindelijk met bijna 40 seconden voorsprong. In de sprint om de tweede plaats moest Vansevenant enkel Bernal laten voorgaan.