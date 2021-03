Antwerp Giants halen Amerikaanse power forward in huis

De Antwerp Giants hadden dringend nood aan versterking onder de ring na het vertrek van Ibrahima Fall Faye en Jalen Jenkins en de langdurige blessure van Roby Rogiers. Die hebben de Giants nu gevonden in de persoon van Philip "Phil" Cofer.

Cofer is een 24-jarige power forward van 2,04m die in de NCAA de kleuren verdedigde van Florida State. Daarna speelde hij in de G-League bij de Memphis Hustle, de satellietclub van NBA-team Memphis Grizzlies. Voor Cofer wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur.

"Phil is een allround-speler met een sterk inside game en goed shot", aldus de Giants. "Daarnaast is hij defensief ook erg aanwezig. Hij zal de ploeg goed kunnen helpen op de 4/5-positie onder de ring. We doen er alles aan om hem zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen."