"Club Brugge heeft beurs niet nodig om geld op te halen voor nieuw stadion"

Bij de beursgang van Club Brugge zullen geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. Het gaat dus om de verkoop van bestaande aandelen. Momenteel zijn Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke de belangrijkste aandeelhouders van de club. Samen hebben zij ruim 94% van de aandelen in handen.

"Met de plannen voor het nieuwe stadion zou je denken dat ze die beursgang gebruiken om geld om op te halen. Maar die financiering lijkt sowieso in orde te komen. Dus daarvoor doen ze het niet", weet VRT-journalist Steven Rombaut.

"Er worden met andere woorden geen nieuwe aandelen uitgegegeven, maar bij de beursgang kunnen nieuwe investeerders intekenen op de bestaande aandelen die de huidige aandeelhouders van de hand doen."

"En dan hebben we uiteraard vooral over Bart Verhaeghe, de voorzitter die zowat 70 procent van de club in handen heeft. Hij kan dus een meerwaarde creëren op een deel van de aandelen die hij al jaren in zijn bezit heeft. Je mag niet vergeten dat de omzet van de club in 5 jaar tijd zo goed als verdubbeld is."