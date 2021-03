"Bij Alpecin-Fenix waren ze wat kwaad door uitspraak van Sénéchal"

"Sénéchal had geen slechte bedoelingen"

De manier waarop Mathieu van der Poel over de streep kwam in de GP Samyn verraadde dinsdag veel. Met zijn vinger op de trui wees hij naar Alpecin. En dat had een reden.

Florian Sénéchal had voor de GP Samyn gezegd dat Alpecin-Fenix alleen maar Mathieu heeft en dat Quick Step op meerdere paarden kan wedden. Dat was in het verkeerde keelgat geschoten bij Alpecin-Fenix.

Ik weet dat Flo geen slechte bedoelingen had met die uitspraak. Ik ken hem goed genoeg, hij zei gewoon wat er in hem opkwam. Maar bij Alpecin-Fenix waren ze toch wat kwaad.

In de GP Samyn wilden ze resoluut voor de sprint gaan, met Philipsen of Merlier als afwerker. Dat was hun strijdplan in de ploegbus, zo vernam ik tijdens de koers.

Alpecin-Fenix was dan ook blij dat Merlier gewonnen had en niet Deceuninck-Quick Step of Mathieu van der Poel. Ze wilden bewijzen dat ze er als team staan. Ze zijn meer dan enkel Mathieu van der Poel.

Eerlijk toegegeven is Alpecin-Fenix echt wel een indrukwekkende ploeg. In Kuurne-Brussel-Kuurne hebben ze Mathieu voortdurend voorin gehouden totdat hij ten aanval trok.

Ik kijk er al naar uit om hen tegen te komen in de Tour. Tim (Merlier) is echt een raket. De snelste van alle Belgen. Internationaal zijn er niet veel renners sneller aan de streep. Als Mathieu hem piloteert, speelt Tim zeker mee voor ritwinst in de Tour.