Vanhaezebrouck over ontbreken VAR in Croky Cup: "Dit is amateuristisch"

Zoek morgen niet naar de videoref Am Kehrweg, want die zal niet aanwezig zijn. "Ik vind het een beetje ridicuul", verklaarde Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

"Er zijn blijkbaar niet genoeg camera's. Ik vind dit gewoon belachelijk, want je wil de Croky Cup opwaarderen. Men doet zijn beklag dat de Beker van België stiefmoederlijk behandeld wordt."

"Dan zit je in de kwartfinale en dan zeggen ze dat niet alle wedstrijden worden uitgezonden en dat er geen VAR is omdat er niet genoeg camera's zijn. Sorry, maar dat is amateuristisch."