Van der Poel: "Lullig dat ik stoorzender moest spelen, maar kon niet anders"

Afgelopen zondag werd Mathieu van der Poel met de streep in zicht ingelopen, in Le Samyn zag hij zijn finale in rook opgaan door een afgebroken remgreep. "Op de lange kasseistrook was het al afgebroken", vertelt hij.

"Normaal gezien had ik met dat groepje altijd meegereden, maar ik heb er dan maar alles aan gedaan om de boel lam te leggen. Het is een beetje lullig om zo stoorzender te moeten spelen, maar het kon niet anders."

Op Twitter was medevluchter Florian Sénéchal, die Alpecin-Fenix eerder nog een eenmansploeg had genoemd, alvast vol bewondering over de stuurmanskunsten van Van der Poel.

"Ik zag hem een bocht nemen met zijn handen op het stuur. In mijn hoofd dacht ik: dat is onmogelijk, hij gaat vallen. Maar voor Mathieu is niets onmogelijk."