Sagan past na coronabesmetting voor veeleisende Strade Bianche

Peter Sagan testte begin vorige maand net als zijn broer Juraj en zijn teamgenoot Erik Baska positief op het coronavirus. Dat gebeurde tijdens een trainingskamp in Gran Canaria.

De renners waren verplicht om ter plaatse een tiendaagse quarantaine uit te zitten, waardoor Sagan en co alleen wat krachtoefeningen indoors konden doen. Sagan bleef op Gran Canaria om zijn trainingsvolume weer op te drijven, maar volgens de ploegleiding heeft het weinig zin om de 31-jarige Slovaak het seizoen te laten starten in een veeleisende koers als Strade Bianche.

Sagan kan mooie adelbrieven voorleggen in de Italiaanse koers op grindwegen. Hij was al twee keer tweede (in 2013 en 2014). "Peter zit op het pad naar herstel. Zijn seizoensstart is voorzien in Tirreno-Adriatico. Op voorwaarde dat zijn revalidatie op schema blijft de komende dagen."

Na Tirreno-Adriatico start Sagan in Milaan-Sanremo (20 maart) en hij is ook voorzien voor de andere voorjaarsklassiekers. Vorig najaar paste Sagan voor de Ronde en Roubaix omdat hij de Tour combineerde met de Giro.