Opsteker voor Delfine Persoon: ze wint in de eerste ronde in Spanje

De voorbije weken had Delfine Persoon de ene uppercut na de andere moeten incasseren. Niet alleen werd ze meteen uitgeschakeld op een toernooi in Bulgarije, ze kreeg ook te horen dat ze geen kans meer maakt om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Persoon maakt van de rest van de toernooien volgens de olympische regels dan maar gebruik om zich klaar te stomen voor een wellicht laatste titelgevecht, bij de profs dan weer.

Tegen Maria del Carmen Madueño bewees ze zeker mee te kunnen in het meer tactische boksen over 3 rondes. In de kwartfinales treft Persoon wel een klepper: Lioedmila Vorontsova veroverde op het WK van 2019 zilver.