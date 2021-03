NBA: Atlanta wijst coach Pierce de deur, nieuw verlies voor leider Utah

"We bedanken Lloyd voor zijn harde werk en inzet. Niet alleen bij de Hawks, maar ook voor de stad Atlanta", zei voorzitter Travis Schenk. "We verwachten veel van dit team. We hopen met deze wissel een sterke tweede seizoenshelft te spelen."

Play-offs gaan vliegen voor de Hawks?

Pierce zwaait uit met een mager rapport. De Hawks kwamen niet verder dan 63 zeges en 120 nederlagen onder de Amerikaan. Het team had zich nochtans grondig versterkt in het tussenseizoen.

Williamson smeert leider Utah nieuwe nederlaag aan.

New Orleans heeft maandagavond de maat genomen van Utah Jazz, de leider in de Western Conference. Onder leiding van een oppermachtige Zion Williamson wonnen de Pelicans met 129-124.

De 20-jarige Williamson was goed voor 26 punten, 10 rebounds en 5 assists. Voor Utah was het nog maar de 8e nederlaag dit seizoen, maar al de 2e in 3 matchen. Ze blijven wel comfortabel leider in de Western Conference.