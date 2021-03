Meteen op veld na coronabesmetting? "We raden aan niet aan 100% te hervatten"

Club Brugge wil graag zo snel mogelijk opnieuw beschikken over al zijn spelers. Liefst vanavond al tegen Standard. Logisch vanuit het standpunt van de club en de spelers, maar zijn topsporters na een quarantaine meteen medisch topfit of schuilt er een gevaar? We vroegen het aan cardioloog Peter Peytchev, verbonden aan het OLV Aalst.

Hans Vanaken, Noa Lang, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Stefano Denswil , Matej Mitrovic, Ethan Horvath, Philippe Clement: het is niet eens de volledige lijst van spelers die de afgelopen weken bij Club Brugge een coronabesmetting opliepen.

Deze of volgende week is/zal er voor de meeste van hen een einde gekomen zijn/komen aan hun quarantaine. De volgende vraag is of ze dan ook meteen medisch klaar zijn voor een topprestatie. "Als er geen klachten meer zijn en geen medicatie meer wordt gebruikt, dan kan er in principe hervat worden, maar het advies is wel meestal niet met een belasting van 100 procent", zegt dokter Peytchev. "Hoe minder zwaar je ziek was, hoe minder de kans dat je hartspier is aangetast, zo lijkt het. Maar de kans is nooit nul, dus zo lang iemand zich ziek heeft gevoeld, raden we toch aan het sporten tijdelijk te onderbreken en geleidelijk te hervatten."

"Geval per geval bekijken" (met medische begeleiding)

Hans Vanaken voelde naar eigen zeggen niet meer dan een verkoudheid tijdens zijn besmetting, Noa Lang zou met moeite uit bed zijn geraakt. Dat maakt een groot verschil in de aanpak om terug te keren. Elk geval is sowieso anders en voetballers van topclubs hebben in tegenstelling tot veel recreatieve sporters het voordeel over veel meer medische begeleiding te beschikken. Dat is cruciaal om minder risico's te lopen. "Met een bloedafname, een electrocardiogram of zelfs echografie van het hart kun je met meer zekerheid de situatie inschatten", zegt dokter Peytchev. "Van de zwaar coronazieken weten we dat het virus tot een ontsteking van de hartspier kan leiden. Dat kan ernstige gevolgen hebben."

"In het begin van de pandemie was iedereen heel voorzichtig voor sporters na een besmetting, op dit moment zijn we wat wijzer en iets liberaler in onze aanpak geworden, maar geval per geval moet worden bekeken."

"Daarom ook is het moeilijk om de situatie van een beroepssporter te vergelijken met een recreatieve sporter. Voor die laatste moeten we heel terughoudend zijn."

