KBWB wil geen knuffelende renners: "Hopelijk komt het niet tot boetes"

Jos Smets, directeur bij Belgian Cycling, is duidelijk: “de wielersport staat niet boven de maatschappij, knuffelen willen we niet zien”.

“We hebben dat in de briefing voor Le Samyn vandaag nog eens heel duidelijk gezegd” zegt Smets. “We gaan nog meer sensibiliseren bij

de ploegen en renners. We gaan de richtlijn bij elke wedstrijd herhalen."

De wielerbond heeft ook de UCI erover aangeschreven. “Want het gaat om internationale wedstrijden en dan is de UCI bevoegd voor bijvoorbeeld eventuele boetes. Op dit moment staat er niets over in het reglement. We hebben de UCI nu gevraagd welk standpunt zij innemen en hoe we dit kunnen aanpakken."

“Sensibilisering is dus de eerste stap”, herhaalt Smets. “Bij elke wedstrijd hier in België is er trouwens een covid-afgevaardigde van de wielerbond aanwezig. Er is een heel streng protocol dat de ploegen en organisatoren moeten volgen. De afgevaardigde helpt ter plaatse mee om alles vlot te doen verlopen.“

“Ik hoop dat het niet tot boetes moet komen want ik denk dat de renners daar wel mee om kunnen en dat ze in de toekomst ook hun gezond verstand zullen gebruiken."