Groot-Brittannië wil organisatie WK 2030 binnenhalen

De wereldvoetbalbond FIFA maakt pas in 2024 bekend wie het WK in 2030 mag organiseren, maar volgend jaar schiet de campagne wel al op gang. Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland gaan de komende maanden dan ook een officieel "bid" voorbereiden.

De Britse regering schaart zich alvast achter de plannen. Premier Boris Johnson trekt ruim 3 miljoen euro uit voor de voorbereidende activiteiten. De regering wil ook 25 miljoen pond investeren in de ontwikkeling van het voetbal.

"We willen het voetbal in 2030 naar "huis" brengen", zei Johnson in de Britse krant The Sun. "Groot-Brittannië is de thuisbasis van het voetbal. Het zou geweldig zijn voor het land. Dit is de juiste plaats en de juiste tijd."

Engeland was in 1966 al eens het gastland voor het WK. De Engelsen veroverden toen voor eigen volk de wereldtitel. Volgend jaar is het WK in Qatar, in 2026 organiseren de Verenigde Staten, Mexico en Canada het WK.