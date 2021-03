Gouden Schoen Tine De Caigny verhuist van Anderlecht naar Duitsland

Tine De Caigny is na 4 seizoenen bij Anderlecht klaar voor een stap naar het buitenland. De 23-jarige Red Flame trekt na dit seizoen naar Hoffenheim. Door de transfer wordt De Caigny ook voltijds profvoetballer.

“Ik voel me er klaar voor”, vertelt De Caigny. “Dit is een goeie stap in mijn ontwikkeling. Ik hoop dat ik bij Hoffenheim nog beter kan worden als speelster. Ik wilde enkel vertrekken bij Anderlecht als het volledige plaatje klopte, dat is bij Hoffenheim het geval."

Eerst wil ze met de ongeslagen leider Anderlecht nog kampioen worden in België. “Ik zal tot de laatste dag alles geven voor de club en hoop dat we kampioen kunnen worden.”

Voor De Caigny is het haar tweede buitenlandse avontuur. Eerder speelde ze voor Valerenga in Noorwegen. "Nu sta ik als persoon en speelster veel verder. De omstandigheden zijn helemaal anders.”