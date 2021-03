In "De weg naar Roubaix" volgt Iedereen Beroemd wielrenner Yves Lampaert in zijn jacht op zijn ultieme droom: Parijs-Roubaix winnen. In de aflevering van vandaag staat zijn familie centraal, die Lampaert op televisie volgen tijdens de eerste test van het voorjaar, de Omloop Het Nieuwsblad.