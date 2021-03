Duitse Griek Grammozis is de 5e coach voor Schalke dit seizoen

Als speler was Dimitrios Grammozis een stofzuiger bij onder meer Kaiserslautern, Hamburg en Keulen. Als trainer leerde hij het klappen van de zweep bij de verschillende jeugdelftallen van Bochum.

Pas vorig seizoen kreeg hij zijn eerste kans als hoofdcoach, bij tweedeklasser Darmstadt. Daar wou of mocht hij ondanks goed werk niet blijven afgelopen zomer. Nu pikt Schalke 04 hem op.

Een gokje, want Grammozis is als coach een onbeschreven blad op het hoogste niveau. Veel slechter dan zijn 4 voorgangers (Wagner, Baum, Stevens en de onlangs ontslagen Gross) kan hij het moeilijk doen: Schalke kon in 23 matchen slechts 1 keer winnen. Enkel een mirakel kan de ploeg van Benito Raman nog redden.