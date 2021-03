Dodelijk virus trekt streep door paardensportwedstrijden

Op het internationale concours van Valencia werd ruim een week geleden een uitbraak van het voor paarden dodelijke rhinopneumonie-virus vastgesteld. Al zeker 4 paarden die in Valencia aanwezig waren, zijn overleden. Ruim 80 paarden vertonen symptomen.

Ook onder meer in Frankrijk, Duitsland en Engeland werden intussen al besmettingen vastgesteld. Om de verspreiding in te dijken, worden tot eind maart alle internationale wedstrijden geschrapt in 10 Europese landen, waaronder België.

"Het virus kent meerdere varianten, de klachten kunnen variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen", zegt een woordvoerster van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. "De neurologische verschijnselen kunnen overlijden tot gevolg hebben." De meeste paarden zijn tegen de ziekte gevaccineerd, maar dat biedt geen 100 procent zekerheid.

De FEI heeft inmiddels 21 veeartsen naar Valencia gestuurd om de zieke dieren te helpen én de twee plaatselijke dierenartsen te assisteren. Ook wordt er extra hulpmateriaal naar de Spaanse stad gezonden.