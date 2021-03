"Zijn niet naïef, topteams hebben Mathieu van der Poel proberen te verleiden"

"Zijn altijd correct met Mathieu"

"Mathieu en ik hebben een vriendschapsband opgebouwd, maar ook zakelijk gaan we correct met mekaar om. We vergoeden hem marktconform of zelfs iets beter", vertelt sportief manager Christoph Roodhooft in onze podcast De Tribune.



"We hebben ook nooit zijn vraag afgewacht om zijn contract te verlengen of open te breken. Daarvoor is mijn broer Philip altijd op zijn hoede geweest. Hij reageert snel en weet dat er voor een topper als Mathieu boter bij de vis hoort."



Alpecin-Fenix is uitgegroeid tot een procontinentale ploeg die zich naast de WorldTour-teams mag plaatsen. Op sportief vlak, nog niet op financieel vlak.



"Ik ben zeker dat teams met megabudgetten ten huize Van der Poel zijn langsgeweest met een aantrekkelijk voorstel. Dat zullen ze niet toegeven, maar naïef zijn we ook niet."



"Als het van ons afhangt, koerst Mathieu nog heel zijn carrière bij ons. Het is alleszins onze ambitie", gaat Roodhooft voort. "Zoals Tom Boonen en Johan Museeuw bij Patrick Lefevere. Dat zou mooi zijn."