"Fenomenaal, een banaan, een wereldgoal": Bekijk de 2 goals van OHL

Bekijk de 1-0 van Xavier Mercier

Sporza-commentator Bert Sterckx beschreef het doelpunt zo: "Wauw, heerlijke goal, heerlijke goal van Xavier Mercier! Wat een knal in de bovenhoek van de Franse middenvelder. Wat knalt hij die er heerlijk in. Hard de bovenhoek in."

"Het is iets waar ze vaak aan werken, maar dan nog heb je die fenomenale traptechniek nodig van Mercier."